Американская дочь Иваныча из «Дальнобойщиков» вышла за афроамериканца (фото)

Актер Владимир Гостюхин, известный по роли в сериале «Дальнобойщики», стал отцом трех прекрасных дочерей. У девушек разные матери, но только две из них родились в браке. Младшая дочь актера Александра появилась в результате короткого романа Владимира с журналисткой Татьяной Горбачевой.

Ася, как называет ее отец, родилась в 1986 году, но познакомилась с папой только в 14 лет. При встрече с Александрой актер ни секунды не сомневался в родстве: девочка была копией его бабушки. Александра Горбачева окончила МГУ и стала журналисткой. Сегодня ей уже 35, и она живет в США со своим мужем, диджеем Сахиром Умаром. В 2012 году он приехал в Москву и влюбился в Асю с первого взгляда. Такого зятя Владимир Гостюхин точно не ожидал! Возлюбленный дочери оказался афроамериканцем.

Пара живет в Нью-Йорке и занимается совместными проектами. Детей у Сахира и Александры пока нет, но можно не сомневаться, что они будут настоящими красавцами.