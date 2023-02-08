Американская Бузова: обомлеете, увидев, что сотворила с собой дочь Эминема (фото)

Дочь Эминема Хэйли Джейд Скотт не намерена уступать отцу по части популярности. В последнее время звездная наследница то и дело привлекает к себе внимание общественности, правда, слава ее оказалась довольно сомнительной.

Хэйли увлекается фитнесом и искусством макияжа, о чем активно рассказывает интернет-пользователям в социальных сетях. Вот только многим не по нраву, что 27-летняя наследница музыканта сотворила со своей внешностью.

Блогера часто высмеивают в Сети за то, что она публикует свои фото, сделанные при помощи разных фильтров. Многие не понимают, почему Хэйли не желает показать поклонникам себя настоящую. Россияне и вовсе окрестили ее американской Ольгой Бузовой, которая также славится своей любовью к фотошопу.

Кроме того, многих смущает количество подписчиков Хэйли, которое достигает трех миллионов. Хейтеры твердят, что без так называемой накрутки тут явно не обошлось.