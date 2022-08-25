Американская Бузова: невозможно поверить, что эта звезда Голливуда засветилась в реалити-шоу

Знаменитость не афиширует этот факт из своей биографии.

Прежде чем исполнить свои главные хиты, получить «Оскар» и стать звездой фильма «Дом Gucci», этой артистке пришлось пройти нелегкий путь. Свою карьеру Леди Гага начала так же, как и популярная в России Ольга Бузова, ставшая знаменитой благодаря скандальному проекту «Дом-2».

В 2005 году будущая звезда Голливуда решила принять участие в шоу «Точка кипения». Тогда она еще не обзавелась псевдонимом и блистала на экране под своим настоящим именем Стефани Джерманотта.

Согласно правилам проекта, участник попадал в ситуацию, которая становилась для него проверкой на прочность. В том случае, если герой смог удержать себя в руках, он получал приз в размере 100 долларов.

Гагу разыграли тем, что в ресторане преподнесли ей салат, в котором она обнаружила мусор. Знаменитость не стала скромничать и громко возмутилась, тем самым получив позорное поражение.