Американку увольняют без причины из раза в раз: все дело в странной фигуре (фото)

Нина Осегеда из Вашингтона прославилась на родине после грандиозного скандала, который она устроила в соцсетях. Американка откровенно рассказала, что ее постоянно увольняют из-за якобы нескромной одежды, подчеркивающей все ее прелести. Но сама Осегеда не считает свои наряды провокационными. По ее мнению, работодателей смущают ее нетипичные формы.

Нина обладает широкими бедрами и пышным бюстом, при этом ее талия остается стройной. Из-за столь необычной фигуры любая одежда на теле Осегеды смотрится вызывающе, хотя наряды довольно скромные и сдержанные.

Нина решила обратить всеобщее внимание на свою проблему. Она выложила несколько роликов, где рассказала о вопиющей дискриминации на работе. Девушке сотни раз делали замечание из-за «неподобающего внешнего вида», хотя вся «проблема» кроется в уникальном телосложении.

Осегеда подвергалась нападкам еще со школы. Уже тогда ей говорили про жир на бедрах и называли толстушкой. Из-за этих комплексов она похоронила мечту стать актрисой. Сейчас Нина является солисткой метал-группы A Sound of Thunder, но доходов от концертов на жизнь не хватает. Увы, с работой в офисе у девушки тоже патологически не складывается.