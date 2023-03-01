Американки этого лишены: известный писатель емко описал уникальность русских девушек

На протяжении многих лет русские девушки привлекают внимание мужчин со всего мира. Писатели посвящают им свои романы, а художники — полотна. При этом далеко не всем удается описать, чем же именно так привлекательны представительницы России.

По мнению Фредерика Бегбедера, написавшего «99 франков» и «Любовь живет три года», русские девушки могут похвастаться уникальным набором качеств, которые невооруженным взглядом заметны даже во внешности. И подобными чертами характера не обладают представительницы других стран, а особенно — американки или француженки.

«Женщин отличает необъяснимая печаль, меланхоличность и нарочитая невинность, которая мне кажется сексуальной и порочной», — уверен писатель.

Именно поэтому рекламные агентства на протяжении многих лет по всему миру приглашают для рекламы россиянок, обаяние которых покоряет всех мужчин.