Американка зарабатывает миллионы благодаря «мутации» тела: что с ней не так

Микайла Саравиа прославилась на весь мир из-за своего длинного языка, который почти в два раза длиннее обычного. Как оказалось, необычная особенность позволила звезде социальных сетей построить успешный бизнес и зарабатывать миллионы.

Как только Микайла поняла, что ее язык привлекает внимание людей, она начала развивать аккаунты в социальных сетях. Сегодня у 24-летней знаменитости несколько блогов, а число подписчиков перевалило за 8 миллионов. Фанаты признаются, что в восторге от ее фотографий и внешности, и никогда не скупятся на комплименты.

Такая любовь поклонников позволила знаменитости продавать рекламу за весьма высокие деньги. В 2019 году она признавалась, что гонорар за один пост составляет до 3 тысяч долларов, что по нынешнему курсу равняется 200 тысячам рублей, а за 2018 год ей удалось заработать 50 тысяч долларов, то есть чуть больше 3 миллионов рублей.

Помимо социальных сетей Микайла занята и развитием своей собственной компании. Она запустила бренд KUSH, который выпускает сувенирную продукцию с ее изображением, а также секс-игрушки. По словам знаменитости, она не собирается останавливаться и планирует создать собственную бизнес-империю.