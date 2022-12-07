Американка увеличила бюст в 75 лет: зрелище не для слабонервных (фото)

Хелен Герли Браун известна как главный редактор американского Cosmopolitan. У нее были яркий характер и незабываемая харизма, делающие ее жизнь полной приключений.

Например, в 1962 году она спровоцировала скандал, выпустив книгу, в которой прямо заявила, что незамужним женщинам тоже нужен секс. Хелен не боялась прямо идти к своей цели и эпатировать публику. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 75 лет Браун увеличила бюст.

Знаменитость тщательно следила за собой, придерживаясь принципов «помадного феминизма». Всю свою жизнь она сидела на строгих диетах, чтобы ее вес не превышал отметку в 47 килограммов. При этом ее не оставляла мечта о пышных формах, которую пришлось исполнять при помощи пластических хирургов.

О своем решении Браун ничуть не жалела. Напротив, в одном из своих эссе для журнала она отметила, что пластика и новый бюст улучшили ее сексуальную жизнь с мужем.