Американка удалила ребра ради осиной талии: глядя на ее фигуру, становится не по себе

Пикси Фокс явно из тех, кто видит цель и не видит препятствий. Американка оказалась готова буквально на все, чтобы осуществить свою мечту и стать полной копией куклы Barbie.

Например, звезда соцсетей отправилась в Индию, чтобы там сделать запрещенную в Европе и Америке операцию. В частности, эффектная блондинка изменила свой цвет глаз на голубой.

Это далеко не единственный случай, когда Фокс рисковала собственной жизнью во имя красоты. Ради осиной талии Пикси решилась на удаление шести ребер. После подобного хирургического вмешательства американка вынуждена носить специальный корсет, главная функция которого состоит в том, чтобы поддерживать ее внутренние органы.

Как бы там ни было, американку подобные жертвы не пугают. Между тем интернет-пользователи полагают, что они совершенно напрасны. Многим, глядя на фигуру Фокс, становится не по себе. Вот только до критики Пикси нет никакого дела.