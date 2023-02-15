Американка стала матерью в 52: волосы встанут дыбом, сколько она на это потратила

Луиза Хон и ее муж Дин Бил долгие годы безуспешно пытались стать родителями. Несмотря на неудачные попытки, жительница Массачусетса не спешила обращаться к врачу. Впрочем, впоследствии без вмешательства специалистов все же не обошлось.

Супругам не оставалось иного выбора, кроме как прибегнуть к процедуре ЭКО. Однако и тут их ждали неудачи. Несмотря ни на что, возлюбленные решили не сдаваться — они были готовы потратить любые деньги, лишь бы в их семье случилось долгожданное пополнение.

В результате мечта Луизы и Дина сбылась. В 52 года американка, наконец, познала счастье материнства и подарила мужу сына Стеллана. Процедуры ЭКО обошлись паре в 200 тысяч долларов.