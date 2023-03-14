Американка спустила миллионы на пластику: теперь мужчины свистят ей вслед (фото)

Пластическая хирургия сегодня популярна как никогда. Индустрия идет вперед семимильными шагами и исполняет любые капризы клиентов. Например, сегодня стало модным увеличивать бедра и ягодицы. К каким результатам это приводит?

Американку Меган Старк можно назвать фанатом хирургических процедур. Она потратила миллионы, чтобы сделать фигуру своей мечты с помощью липосакции. Теперь у нее относительно тонкая талия и необъятные бедра. Ее тело выглядит комично и непропорционально, на что Меган то и дело указывают подписчики в соцсетях.

Фолловеры оставляют под постами Старк язвительные комментарии о нелепости ее фигуры. Кроме того, мужчины на улицах свистят девушке вслед, но не в знак восхищения, а чтобы посмеяться над ее нетипичными формами. Однако Меган ничуть не смущает весь этот негатив. Она уверена, что все дело в банальной зависти. По словам американки, ненавистники просто не могут признать, что ее изгибы слишком сексуальны и привлекательны.