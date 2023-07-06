Американка спустила миллионы на пластику, а зря: превратилась в шарж

Недовольство своей внешностью приводит многих людей в кабинет хирурга. Специалисты перекраивают их лица до желаемого результата, но порой итоги таких работ повергают публику в шок.

Яркий тому пример — американка Кристина Бутел. Она всегда была чересчур озабочена своим внешним видом, и однажды это дошло до фанатизма. Как-то во время поездки в Испанию девушка заказала свой портрет у создателя шаржей. Работа художника настолько понравилась Кристине, что она сделала карикатуру своей иконой. Необъятная грудь, передутые губы, кукольная талия и нарисованные брови — все это не давало девушке покоя.

Бутел потратила баснословную сумму денег, чтобы походить на собственный шарж. После череды пластических операций девушка и правда стала ходячей карикатурой, пугающей людей. Теперь у нее, как и у того злосчастного шаржа, огромные губы и неестественные скулы. Выглядит все это жутко, но сама Кристина, вероятно, счастлива, ведь она достигла своей цели.