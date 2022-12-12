Американка скрывалась в отеле 25 лет: оставшийся после нее номер приводит в шок

Ида Вуд вошла в историю как одна из самых богатейших женщин мира, которая умерла от истощения. Безграничная жажда к деньгам сыграла с ней злую шутку. Родители Иды Мэйфилд Вуд перебрались в Штаты во второй половине XIX века из Ирландии. Жила семья небогато. Но девушка не хотела влачить нищенское существование и начала бороться за свое место под солнцем.

В 19 лет она уехала от родителей и «переписала» свою биографию. Ида представлялась как наследница миллионера Генри Мэйфилда. Однажды она познакомилась с Бенджамином Вудом, владельцем издания New York Daily News. Между ними завязался роман, и вскоре они поженились. Увы, Вуд оказался игроманом. Но предприимчивая супруга нашла выход и заключила с ним сделку: половину его выигрыша она забирала себе. Иде удалось сколотить баснословное состояние, а позднее она завладела и его газетой. Сначала женщина щедро сорила деньгами, но внезапно превратилась в настоящую скрягу, беспокоясь, что все так и норовят ее обокрасть.

Вуд продала все имущество, сняла средства со счетов и переехала с сестрой и дочерью в дешевый отель. Вуд не пускала в номер даже персонал. Иды не стало в 94 года — она скончалась от истощения. На ней была потрепанная ночнушка и дряхлые тапочки, а ее номер за 25 лет зарос грязью. Но самое удивительное, что в ее комнате нашли драгоценности, роскошные наряды и чемоданы денег, к которым она никогда никого не подпускала.