Американка сильно поправилась и восхитила народ: увидите фото до и все поймете

Карина Ирби ломает стереотипы. Пока другие девушки гордятся тем, что похудели, блогер хвастается набранными килограммами.

Американка опубликовала в соцсетях свой снимок, сделанный в 2011 году. Тогда она была блондинкой со стройной фигурой. Для многих такое тело — предел мечтаний, но не для Ирби.

Для сравнения она показала подписчикам свежее фото. Интернет-пользователи увидели, как сильно за прошедшие годы изменилась Карина. Теперь она обладательница пышной груди и выдающейся пятой точки — Ким Кардашьян ей и в подметки не годится.

Фолловеры заметили: соблазнительные формы невероятно идут дизайнеру купальников. С ними она превратилась в настоящую секс-бомбу, при виде которой любой мужчина сойдет с ума.