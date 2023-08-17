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Американка сильно поправилась и восхитила народ: увидите фото до и все поймете

17 августа 2023 09:30
Американка сильно поправилась и восхитила народ: увидите фото до и все поймете

Лишние кило пошли на пользу.

Карина Ирби ломает стереотипы. Пока другие девушки гордятся тем, что похудели, блогер хвастается набранными килограммами.

Американка опубликовала в соцсетях свой снимок, сделанный в 2011 году. Тогда она была блондинкой со стройной фигурой. Для многих такое тело — предел мечтаний, но не для Ирби.

Для сравнения она показала подписчикам свежее фото. Интернет-пользователи увидели, как сильно за прошедшие годы изменилась Карина. Теперь она обладательница пышной груди и выдающейся пятой точки — Ким Кардашьян ей и в подметки не годится.

Фолловеры заметили: соблазнительные формы невероятно идут дизайнеру купальников. С ними она превратилась в настоящую секс-бомбу, при виде которой любой мужчина сойдет с ума.

«Так-то лучше. Была доходягой, а стала аппетитной красоткой», «И пусть худышки помрут от зависти. Ты безупречна», «Вот он, идеал женской красоты», — восхищаются блогером в Сети.

Американка сильно поправилась и восхитила народ: увидите фото до и все поймете
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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