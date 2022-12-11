Американка сделала 10 пластический операций за день: результат курам на смех

Хайди Монтаг с детства мечтала о славе и телевизионной карьере. Девушка пыталась всего добиться самостоятельно, но ее попытки не увенчались успехом, поэтому она решилась на смелый шаг и сделала 10 пластических операций за один день.

Как признавалась Хайди, она решила, что ей нужно сделать всю работу, не покидая палату клиники. Поэтому хирург провел ей коррекцию ушей и подбородка, увеличил ягодицы и грудь, сделал липосакцию бедер, шеи и живота, а также липофиллинг скул и ринопластику. Продолжительная операция чуть не убила девушку из-за очень сильного наркоза, но в итоге все кончилось хорошо.

Американке удалось добиться того, о чем она мечтала. Она тут же стала популярной и теперь часто появляется в студии рейтинговых ток-шоу. Но одновременно с этим у Хайди появилась зависимость от таких преображений. Теперь она регулярно посещает своего врача и проводит незначительные процедуры.

О своей жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях. Она регулярно хвастается преображениями и любит показывать снимки до многочасовой операции. Многие поклонники хвалят Хайди за смелость, однако некоторые признаются, что они далеко не всегда видят разницу между свежими и архивными кадрами и не понимают, зачем телезвезда решилась на столь отчаянный шаг.