Американка сбросила 60 килограммов: ее новая фигура ужаснет каждого (фото)

Нередко даже положительные перемены во внешности влекут серьезные побочные эффекты. Особенно если речь идет о похудении на несколько десятков кило. Это произошло с американкой по имени Киа Твисселман, которая отчаянно боролась с ожирением два года. Когда ее вес достиг критической отметки в 130 килограммов, женщина поняла, что дальше так продолжаться не может. Киа испробовала множество диет, но каждый раз злосчастный вес возвращался обратно.

Однажды Твисселман смирилась с мыслью, что ничего изменить нельзя. Она говорила себе, что это генетика, которая оказалась сильнее ее воли. Поворотный момент произошел на работе, когда Твисселман пришлось выступать с речью перед группой дипломированных диетологов, и ей стало жутко неловко. Она говорила о преимуществах говяжьего мяса, при этом сама не выглядела как образец здоровья.

Твисслеман решила снова основательно взяться за себя, и на этот раз все получилось — она сбросила 60 кг. Однако сегодня ее фигура тоже далека от идеала, ведь после похудения остались неприятные свисающие складки на животе, которые расстраивают американку. Историю Твисселман рассказало издание People.