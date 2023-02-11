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Американка сбросила 60 килограммов: ее новая фигура ужаснет каждого (фото)

11 февраля 2023 17:45
Американка сбросила 60 килограммов: ее новая фигура ужаснет каждого (фото)

Достичь совершенства не удалось.

 

Нередко даже положительные перемены во внешности влекут серьезные побочные эффекты. Особенно если речь идет о похудении на несколько десятков кило. Это произошло с американкой по имени Киа Твисселман, которая отчаянно боролась с ожирением два года. Когда ее вес достиг критической отметки в 130 килограммов, женщина поняла, что дальше так продолжаться не может. Киа испробовала множество диет, но каждый раз злосчастный вес возвращался обратно.

Однажды Твисселман смирилась с мыслью, что ничего изменить нельзя. Она говорила себе, что это генетика, которая оказалась сильнее ее воли. Поворотный момент произошел на работе, когда Твисселман пришлось выступать с речью перед группой дипломированных диетологов, и ей стало жутко неловко. Она говорила о преимуществах говяжьего мяса, при этом сама не выглядела как образец здоровья.

Твисслеман решила снова основательно взяться за себя, и на этот раз все получилось — она сбросила 60 кг. Однако сегодня ее фигура тоже далека от идеала, ведь после похудения остались неприятные свисающие складки на животе, которые расстраивают американку. Историю Твисселман рассказало издание People. Американка сбросила 60 килограммов: ее новая фигура ужаснет каждого (фото)

Фото: Соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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