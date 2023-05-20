Американка родила 8 детей за раз из-за врачебной ошибки: взгляните на ее семью сейчас

В 21 год Надя Сулеман начала свои попытки стать матерью при помощи ЭКО. Это и стало причиной разрыва с супругом, который был категорически против такого метода родительства.

В 2001 году Сулеман родила первенца Элайджу, через год — дочь Амеру. Далее — еще три беременности, причем после одной из них на свет появилась двойня. В момент «рокового» зачатия с помощью ЭКО у женщины уже было шестеро детей.

По словам Нади, в тот момент у клиники оставалось более десяти эмбрионов. Врач, не посоветовавшись ни с женщиной, ни с коллегами, использовал для ЭКО Сулеман их все. Прижились 8. Так в результате жестокой врачебной ошибки уже родившая шестерых стала счастливой матерью еще восьмерых детей.

На Сулеман по понятным причинам обрушилась бешеная популярность, которая очень быстро сошла на нет. Люди, взбудораженные новостью о сразу восьми малышах, быстро перестали интересоваться судьбой крайне несчастной или крайне счастливой (это как посмотреть) женщины.

Как же семья живет сейчас? После огромного количества родов Надя быстро вернулась в идеальную форму и сейчас выглядит так, будто не рожала 14 раз. Жизнь огромного семейства вошла в привычное русло. «Неудобные» малыши стали подростками-помощниками и живут дружно, по возможности избавляя маму от космического количества забот и хлопот.