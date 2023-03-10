Американка пыталась родить «нужного» ребенка 15 раз: результат вас удивит (фото)

Катери и Джей Швандт из США начали встречаться, когда еще учились в школе, а поженились незадолго до поступления в университет в 1993 году. За прошедшие 30 лет паре удалось создать по-настоящему крепкую и большую семью: у возлюбленных появилось 14 детей.

Удивительно, но все из них — мальчики. Вот только супруги всю жизнь мечтали о дочери, поэтому и не думали сдаваться. В результате они добились своего лишь на 15-й раз. Осенью 2020 года на свет появилась малышка, которую счастливые родители назвали Мэгги Джейн.

К слову, остальные наследники пары были рады пополнению в семье. Любопытно, что Катери и Джей ведут свое шоу на местном телевидении, которое получило название 14 Outdoorsmen, которое теперь не совсем соответствует действительности.