Американка призналась, что никогда ни с кем не встречалась: причина вас шокирует

Впервые Аллора Кэмпбелл отправилась на свидание в 32 года. Свободное время девушка посвящала карьере, однако в глубине души мечтала о романтичных отношениях.

Как оказалось, Аллора выросла на стереотипах, связанных с ролью женщины в отношениях. Она была уверена, что ее возлюбленный сам придет к ней волею судьбы, как это бывает в фильмах и романах. Поэтому старательно ничего не делала и слепо верила в предназначение свыше.

Несколько раз девушка отказывалась от своих убеждений и скачивала приложения для знакомств. Но их пользователи вели себя совсем не как принцы из ее любимых произведений, поэтому каждый раз она удаляла сервисы и убеждалась, что нужно просто подождать своего принца.

В итоге лишь в 32 года Аллора поняла, что, как и свою карьеру, она должна взять личную жизнь в руки. Она в очередной раз зарегистрировалась на сайте знакомств и познакомилась с молодым человеком, который удивил ее своей вежливостью. Его даже не смутило, что Аллора так ни разу и не целовалась.

В итоге новые знакомые сходили на четыре свидания, а после Кэмпбелл решилась рассказать свою историю в социальных сетях. Девушка боялась, что подписчики засмеют ее, однако многие пользователи поддержали Аллору и рассказали свои похожие истории.