Американка превратила дочь в копию Уэнсдэй Аддамс: соседи в ужасе (видео)

После выхода нашумевшего сериала мрачная Уэнсдэй Аддамс стала героиней наших дней. Харизматичная девушка в исполнении Дженны Ортеги не просто популярна — ее уже можно считать объектом культа.

Так, многодетная мама из Америки превратила свою дочь в настоящую Уэнсдэй, шокировав домочадцев и соседей. Реби Харди облачает свою малышку Эмер в готические наряды и устраивает с ней тематические фотосессии. Ребенок носит только черную одежду, выдержанную в стиле сериальной Уэнсдэй. Но на этом подражание не ограничивается.

Чтобы украсить комнату девочки, Харди почти полностью скопировала антураж сериала: антикварная мебель, раритетные вещи, предметы из дерева, камин и подсвечники. Светлых оттенков в комнате нет, и даже кроватка Эмер выдержана в темных тонах. Но и это еще не все.

С подачи мамы девочка посещает викторианскую школу, где она усваивает соответствующие нормы и правила. Мама радуется, что ее дочку называют готическим чадом. Еще во время беременности она знала, что родит особенного ребенка, ведь это ее первая девочка после троих сыновей.