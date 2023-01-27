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Киноафиша Статьи Американка превратила дочь в копию Уэнсдэй Аддамс: соседи в ужасе (видео)

Американка превратила дочь в копию Уэнсдэй Аддамс: соседи в ужасе (видео)

27 января 2023 17:45
Американка превратила дочь в копию Уэнсдэй Аддамс: соседи в ужасе (видео)

Решила оторваться по полной программе.
 

После выхода нашумевшего сериала мрачная Уэнсдэй Аддамс стала героиней наших дней. Харизматичная девушка в исполнении Дженны Ортеги не просто популярна — ее уже можно считать объектом культа.

Так, многодетная мама из Америки превратила свою дочь в настоящую Уэнсдэй, шокировав домочадцев и соседей. Реби Харди облачает свою малышку Эмер в готические наряды и устраивает с ней тематические фотосессии. Ребенок носит только черную одежду, выдержанную в стиле сериальной Уэнсдэй. Но на этом подражание не ограничивается.

Чтобы украсить комнату девочки, Харди почти полностью скопировала антураж сериала: антикварная мебель, раритетные вещи, предметы из дерева, камин и подсвечники. Светлых оттенков в комнате нет, и даже кроватка Эмер выдержана в темных тонах. Но и это еще не все.

С подачи мамы девочка посещает викторианскую школу, где она усваивает соответствующие нормы и правила. Мама радуется, что ее дочку называют готическим чадом. Еще во время беременности она знала, что родит особенного ребенка, ведь это ее первая девочка после троих сыновей.

Фото: Кадр из сериала «Уэнздей», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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