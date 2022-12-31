Американка поймала мужа на «Мерседес»: рецепт удачного брака, который не подведет

Хелен Герли Браун привыкла добиваться желаемого любыми путями. Однажды главный редактор журнала Cosmopolitan задалась целью выйти замуж. Поскольку претендентов на ее руку и сердце не нашлось, она разработала хитрый план.

К своим 30 годам знаменитость имела за плечами немало романов, но законным мужем так и не обзавелась. Тогда она решила, что ей срочно нужен автомобиль и не какой-нибудь, а самый дорогой в салоне. На все свои сбережения Браун купила Mercedes.

В те времена представить женщину владелицей такого авто было попросту невозможно. Представительницам прекрасного пола полагалось вести себя скромно, интересуясь лишь вышивкой. Но Хелен понимала, что на такой крючок достойного избранника не подцепить. А вот шикарная машина же тут же привлекла к ней внимание противоположного пола.

Заинтересовался знаменитостью и продюсер Дэвид Браун. Увидев Хелен на Mercedes, он пригласил ее на свидание, после чего женился и не прогадал. Супруги прожили вместе более 30 лет.