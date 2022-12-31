Американка поймала мужа на «Мерседес»: рецепт удачного брака, который не подведет
Знаменитость была хорошим знатоком мужской психологии.
Хелен Герли Браун привыкла добиваться желаемого любыми путями. Однажды главный редактор журнала Cosmopolitan задалась целью выйти замуж. Поскольку претендентов на ее руку и сердце не нашлось, она разработала хитрый план.
К своим 30 годам знаменитость имела за плечами немало романов, но законным мужем так и не обзавелась. Тогда она решила, что ей срочно нужен автомобиль и не какой-нибудь, а самый дорогой в салоне. На все свои сбережения Браун купила Mercedes.
В те времена представить женщину владелицей такого авто было попросту невозможно. Представительницам прекрасного пола полагалось вести себя скромно, интересуясь лишь вышивкой. Но Хелен понимала, что на такой крючок достойного избранника не подцепить. А вот шикарная машина же тут же привлекла к ней внимание противоположного пола.
Заинтересовался знаменитостью и продюсер Дэвид Браун. Увидев Хелен на Mercedes, он пригласил ее на свидание, после чего женился и не прогадал. Супруги прожили вместе более 30 лет.