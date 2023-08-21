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Киноафиша Статьи Американка попала в «Книгу рекордов» после 47 операций: все в шоке от этой «бабули»

Американка попала в «Книгу рекордов» после 47 операций: все в шоке от этой «бабули»

21 августа 2023 17:45
Американка попала в «Книгу рекордов» после 47 операций: все в шоке от этой «бабули»

Хирурги заработали на ней целое состояние.

Впервые Синди Джексон легла под нож пластического хирурга в 1987 году. И с тех пор американка никак не может остановиться.

В «Книге рекордов Гиннесса» значится, что блондинка перенесла 47 хирургических вмешательств по улучшению внешности, но это далеко не предел. За последние годы живая Барби сделала еще несколько операций, но официально регистрировать их не стала.

Джексон разменяла седьмой десяток, и все в шоке от этой «бабули». Выглядит она гораздо моложе своего возраста, в этом определенно есть заслуга профессионалов. В 2005 году Синди признали человеком, пережившим наибольшее количество косметологических процедур. Это удовольствие обошлось ей в 53 тысячи фунтов стерлингов, что составляет почти пять миллионов рублей.

Как бы странно это ни звучало, но американка утверждает, что приходит в операционную за естественной красотой. По ее мнению, нет ничего хуже, чем пластика, которая выглядит неестественно. В любом случае внешность женщины восхищает окружающих.

Американка попала в «Книгу рекордов» после 47 операций: все в шоке от этой «бабули»

«Невозможно поверить, что этой молодой красотке уже 60», — пишут в Сети.

Фото: Unsplash, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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