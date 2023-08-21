Американка попала в «Книгу рекордов» после 47 операций: все в шоке от этой «бабули»

Впервые Синди Джексон легла под нож пластического хирурга в 1987 году. И с тех пор американка никак не может остановиться.

В «Книге рекордов Гиннесса» значится, что блондинка перенесла 47 хирургических вмешательств по улучшению внешности, но это далеко не предел. За последние годы живая Барби сделала еще несколько операций, но официально регистрировать их не стала.

Джексон разменяла седьмой десяток, и все в шоке от этой «бабули». Выглядит она гораздо моложе своего возраста, в этом определенно есть заслуга профессионалов. В 2005 году Синди признали человеком, пережившим наибольшее количество косметологических процедур. Это удовольствие обошлось ей в 53 тысячи фунтов стерлингов, что составляет почти пять миллионов рублей.

Как бы странно это ни звучало, но американка утверждает, что приходит в операционную за естественной красотой. По ее мнению, нет ничего хуже, чем пластика, которая выглядит неестественно. В любом случае внешность женщины восхищает окружающих.