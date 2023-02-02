Американка похудела вдвое: не поверите, но в этом ей помог фастфуд

Ожирение уже давно является серьезной проблемой американцев. Но не каждый готов мириться с этой ситуацией и опускать руки.

Так, жительнице штата Висконсин Эмбер Клеменс удалось сбросить 70 килограммов, в чем ей помогли любимые гамбургеры. Лишний вес мучил американку с раннего детства. В школьные годы ей поставили преддиабет и посоветовали заняться спортом. Однако надолго Эмбер не хватило, и вскоре она снова подсела на фастфуд.

Все изменилось пять лет назад, когда Клеманс еле донесла огромный пакет с едой до дома — настолько тяжело ей дался подъем по лестнице. Тогда отчаявшаяся Эмбер поняла, что дальше так жить невозможно. Сначала она отказалась от фастфуда, заменив его на фрукты и овощи. Девушке удалось сбросить почти десять килограммов за месяц. Потом она стала подсчитывать калории, что помогло ей разнообразить рацион. Она снова включила в меню гамбургеры, но в умеренном количестве. Итог — минус 70 килограммов.

Эмбер стала придерживаться правила 80 на 20: 80% ее рациона состоит из полезных продуктов, а 20% — из «баловства», куда входит фастфуд, мороженое и мучное. Этот баланс помогает Клеманс сохранять стройную фигуру, а о двойном подбородке и бесформенных платьях она давно забыла.