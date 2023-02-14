Американка похудела на 65 килограммов после родов: для этого потребовалось только одно

Джессика Уилсон из Америки, как и многие ее сограждане, страдала от проблемы лишнего веса. В молодости она просто обладала пышной фигурой, а после двух родов ее разнесло до необъятных размеров. Тогда Уилсон развернула масштабную войну против жировых отложений и смогла в ней победить.

Девушка начала с диет. Но это не помогало, и вскоре сброшенные килограммы возвращались с лихвой. Вес Джессики достиг 130 килограммов и стал плохо сказываться на ее состоянии. Ей было всего 26 лет, но она чувствовала себя развалиной, уставшей от жизни.

Судьбоносный поворот произошел после того, как Уилсон посетила клуб. Она увидела, как профессиональная танцовщица гоу-гоу извивалась на шесте и исполняла невероятные пируэты. Джессика заразилась этой идеей и поставила себе цель — научиться таким же трюкам. Уже на следующий день девушка установила дома шест и начала тренироваться. Все свободное время Уилсон посвящала танцам и смогла достичь определенных результатов.

Через полтора года Джессика сбросила 65 килограммов. При этом она не ограничивала себя в еде. Сегодня постройневшая и похорошевшая американка выглядит в три раза худее, чем два года назад.