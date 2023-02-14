Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Американка похудела на 65 килограммов после родов: для этого потребовалось только одно

Американка похудела на 65 килограммов после родов: для этого потребовалось только одно

14 февраля 2023 19:30
Американка похудела на 65 килограммов после родов: для этого потребовалось только одно

Даже не садилась на диету.

Джессика Уилсон из Америки, как и многие ее сограждане, страдала от проблемы лишнего веса. В молодости она просто обладала пышной фигурой, а после двух родов ее разнесло до необъятных размеров. Тогда Уилсон развернула масштабную войну против жировых отложений и смогла в ней победить.

Девушка начала с диет. Но это не помогало, и вскоре сброшенные килограммы возвращались с лихвой. Вес Джессики достиг 130 килограммов и стал плохо сказываться на ее состоянии. Ей было всего 26 лет, но она чувствовала себя развалиной, уставшей от жизни.

Американка похудела на 65 килограммов после родов: для этого потребовалось только одно

Судьбоносный поворот произошел после того, как Уилсон посетила клуб. Она увидела, как профессиональная танцовщица гоу-гоу извивалась на шесте и исполняла невероятные пируэты. Джессика заразилась этой идеей и поставила себе цель — научиться таким же трюкам. Уже на следующий день девушка установила дома шест и начала тренироваться. Все свободное время Уилсон посвящала танцам и смогла достичь определенных результатов.

Через полтора года Джессика сбросила 65 килограммов. При этом она не ограничивала себя в еде. Сегодня постройневшая и похорошевшая американка выглядит в три раза худее, чем два года назад.

Фото: Соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video