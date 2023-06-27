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Американка похудела на 200 кг, но красивее не стала: ее свежее фото вызывает оторопь

27 июня 2023 10:15
Американка похудела на 200 кг, но красивее не стала: ее свежее фото вызывает оторопь

Девушка не может похвастаться эффектным результатом.

Мелисса Моррис никогда не скрывала свою любовь к еде. День за днем она проводила у телевизора, питаясь далеко не самой полезной пище, что в итоге привело к проблемам с лишним весом. Девушка начала весить 300 килограммов, а единственное, что заставило ее сесть на диету, — это мечта стать матерью.

Американка понимала, что действовать нужно решительно, поэтому обратилась к прославленному доктору Назардану и стала героиней его шоу. Специалист прописал Мелиссе специальную диету, которую она безукоризненно соблюдала, а спустя несколько месяцев провел ушивание желудка. В итоге за семь лет ей удалось избавиться от 202 килограммов, а пластические хирурги срезали лишнюю кожу.

Став практически в три раза худее, американка решилась забеременеть. Она становилась матерью трижды и не раз признавалась, как счастлива воспитывать детей. Однако роды негативно сказались на ее фигуре. Уже после первого ребенка она поправилась на 45 килограммов, а после третьей беременности весы показывали отметку в 124 килограмма.

Но Мелисса не стала сидеть сложа руки. Она вновь села на строгую диету и занялась спортом. Девушка уверена, что и второй раз добьется результата.

Американка похудела на 200 кг, но красивее не стала: ее свежее фото вызывает оторопь
Фото: Кадр из шоу «Я вешу 300 кг», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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