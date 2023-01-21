Американка похудела на 140 килограммов: вы ужаснетесь увидев ее фото «до» операции

Сбросить весь — только половина работы, главное испытание впереди. Пример из жизни простой Американки.

Похудеть на 2,5 или даже 10 килограмм — достаточно просто, нужно только желание. А на 140 килограмм? У Лекси Рид из США это получилось сделать за пару лет — достойно уважения, девушка стала примером силы воли и упорства. Но всегда есть одно «Но».

Да, Лекси скинула лишний жир и до сих пор не останавливается, проблема заключается в том, что от лишней кожи попросту невозможно избавиться самостоятельно. За время пребывания в «на самой лучшей форме», кожа дамы сильно растянулась, а после похудения стала висеть как ужасающий мешок.

Миссис Рид отважилась на десятичасовую операцию, которая, кстати, прошла успешно!

Вы только вдумайтесь: было удалено целых 3 лишних килограмма кожи, а Лекси пришлось провести без движения несколько суток. И это — не все. Девушке на 6 недель пришлось отказаться от спорта, домашних дел и даже работы.

Спортсменка активно ведет свои социальные сети, становясь примером для многих людей по всему миру, мечтающих похудеть.