Американка похудела на 100 кг, но стала еще страшнее: внимание на фото

Стефани Смит залечивала душевные раны после расставания с возлюбленным, объедаясь сладостями. В результате к 27 годам американка весила 170 кило, и тогда ей пришлось пойти на крайние меры.

Толстушка сделала операцию по резекции желудка и вскоре начала худеть. Спустя год она избавилась от 51 килограмма, но этого было мало для Стефани. Смит придерживалась диеты и занималась спортом и в итоге стала меньше на 100 кило. Теперь она охотно публикует в соцсетях свои фотографии.

Но сказать, что американка стала очаровашкой и стройняшкой, нельзя.

Блондинка показала свои честные фото без фильтров и фотошопа, и они шокируют любого. На обнаженную Смит страшно смотреть: все из-за шести с половиной килограммов лишней кожи, которая висит на теле женщины после экстремального похудения.

В настоящее время Стефани копит деньги на операцию, чтобы избавиться от такого «груза». Смит верит, что после этого, наконец, сможет наслаждаться собственным отражением в зеркале.