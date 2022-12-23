Американка ответила, где лучше жить – в Нью-Йорке или Москве: ответ не так очевиден

Некоторые россияне, особенно в молодом возрасте, грезят идеей переезда в Америку. Для них жизнь в шумном Нью-Йорке ассоциируется с энергией и успехом, ведь такой образ они видят в голливудском кино. Но на деле реальность сильно отличается от картинки на экране.

Автор Дзен-канала «50 оттенков Нью-Йорка », русская эмигрантка, поделилась с подписчиками своей недавней беседой с подругой. Женщины сравнивали Нью-Йорк и Москву, чтобы понять, где комфортнее жить. Например, российская столица выигрывает по числу парков, доступности общественного и личного транспорта, стоимости аренды и покупки жилья. Кроме того, россияне могут пользоваться бесплатной медициной, тогда как в США вызов скорой обойдется в кругленькую сумму.

Зато жители Нью-Йорка могут претендовать на среднюю зарплату примерно в 342 тысячи рублей. Но и расходы в городе куда выше: от налогов до коммунальной платы. Таким образом, оказалось, что Москва куда более приспособлена для жизни, чем шумный и дорогой Нью-Йорк.