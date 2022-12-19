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Американка отрастила дреды длиной с пятиэтажный дом: это незабываемое зрелище (фото)

19 декабря 2022 08:00
Американка отрастила дреды длиной с пятиэтажный дом: это незабываемое зрелище (фото)

Женщина не собирается менять свою прическу.

Аша Мандела уверена, что ее волосы — источник силы. Поэтому в течение долгих лет она отращивала их и заплетала. Сегодня 56-летняя американка может похвастаться дредами длиной 16 метров и весом 19 килограммов.

По словам Аши, ее волосы можно считать своеобразными «антеннами», через которые она получает позитивные вибрации от окружающего мира. Женщина исповедует растафарианство и верит, что такой подход к прическе помогает ей сохранять здоровье.

Американка отрастила дреды длиной с пятиэтажный дом: это незабываемое зрелище (фото)

«Это часть моего творения, и это часть моего тела», — рассказывает Аша.

При этом такая прическа создает ей множество неудобств. Каждую неделю два дня она тратит на уход за дредами, а носить их вынуждена в сумке. Аша регулярно ходит в тренажерный зал, чтобы тренировать спину, ведь такие тяжелые волосы могут создать множество проблем и даже привести к параличу.

Проблемы все равно не останавливают американку. Она видит в своих дредах больше плюсов, чем минусов, а ее муж Эммануэль полностью поддерживает ее.

Фото: Кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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