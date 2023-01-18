Американка описала жизнь в современном гареме – ей бы позавидовала и Хюррем

После просмотра турецкого сериала «Великолепный век» зрители больше узнали об условиях жизни в восточных гаремах. После этого мало кто романтизировал быт наложниц. Впрочем, судьбе современных содержанок многие только позавидуют.

Такой вывод можно сделать после прочтения книги Джиллиан Лоурен, в которой она описала гарем принца Брунея. Из рассказа американки стало понятно, что наложницы Джеффри Болкиаха жили в огромном замке из мрамора, у каждой были отдельные комфортабельные апартаменты. Красавицы не отказывали себе в услугах от лучших салонов красоты, посещали фитнес и расслабляющие spa-процедуры. За такую работу, больше похожую на отдых, девушкам полагалось приличное жалование. Оно составляло 20 тысяч долларов в неделю.

Современный гарем для восточных богачей является атрибутом роскошной жизни, точно так же, как и дорогие часы. Для принца Брунея девушки были личным «богатством», которое только подчеркивало его статус и отличало от других аристократов.