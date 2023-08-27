Американка не убиралась в доме 20 лет: что увидели репортеры, заявившись с «ревизией»

Американка Фрэнсис Гейб ушла из жизни в 2016 году. Женщине на момент смерти был 101 год, но прославило ее отнюдь не это. Дело в том, что больше двух десятилетий она ни разу не делала уборку в доме. Поразительно, но при этом ее жилье оставалось чистым.

Секрет Фрэнсис был одновременно гениален и прост. Она превратила свой дом в огромную самоочищающуюся машину. В молодости миссис Гейб занималась бизнесом и заботилась о двух наследниках, которые категорически отказывались помогать матери с домашними обязанностями. Чтобы не тратить лишнего времени на уборку, она спроектировала уникальную модель дома, который отмывал сам себя.

Автоматическая система чистила все поверхности в доме, включая мебель, потолок и стены.

А для стирки достаточно было просто развесить одежду на веревках. Хозяйка надевала дождевик, нажимала на кнопку — и уборка начиналась. Правда, из-за этого Фрэнсис приходилось отказаться от ковров, штор и мягкой мебели. Они копили на себе много пыли и промокали во время работы системы.