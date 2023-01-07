Американка не стригла ногти 25 лет: увидев ее, мурашки побегут по телу

Диана Армстронг последний раз стригла свои ногти в 1997 году. Вот уже 25 лет она не следит за своими руками, а причиной этого стало несчастье, изменившее ее жизнь.

Как оказалось, в тот переломный год умерла одна из ее дочерей. Девочка не проснулась, задохнувшись во сне из-за приступа астмы. И так как именно она всегда помогала маме с маникюром и красила ей ногти, то Диана решила полностью отказаться от этого ритуала.

Первое время родные Армстронг не понимали, почему она больше не ухаживает за собой. Но спустя несколько лет она раскрыла им правду, которую те приняли с уважением и пониманием. С того времени семья женщины даже не предлагает ей пойти на маникюр.

Сегодня ногти Дианы достигли рекордных 1306 сантиметров, что длиннее, чем обычный школьный автобус. Раз в несколько лет она все же занимается уходом за ними, но это отнимает у нее неделю времени, ведь на покраску только одного ногтя уходит 4-5 часов и 20 флаконов лака. А чтобы подровнять каждый из них, нужно воспользоваться специальным оборудованием для обработки дерева.

По словам самой Армстронг, ее особенность очень ограничивает жизнь. Она практически все время проводит дома и не может поднять мелкий предмет с пола. Но она не собирается изменяться, так как подобным образом хранит память о дочери.

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