Американка не помещалась в дверные проемы: сбросить 200 кг помог один продукт

Когда-то Катрина Райфорд считалась самой толстой женщиной в мире. Однако больше ее нельзя назвать рекордсменкой. В один прекрасный день американка решила взять себя в руки и принялась худеть, достигнув потрясающего результата.

Жительница штата Флорида не помещалась в дверные проемы собственного дома. К тому же она не могла вести полноценный образ жизни, так как из-за лишнего веса оказалась прикованной к постели. Когда у Райфорд начались серьезные проблемы с дыханием и врачи попросили снести стены в ее жилище, чтобы там поместилось нужное медицинское оборудование, она поняла, что больше так продолжаться не может.

Катрина села на диету — похудеть на 200 кило ей помог всего один продукт. Американка начала употреблять в пищу постное мясо, отказавшись от вредной и жирной еды. К тому же она решила усердно заниматься спортом, что также поспособствовало ее удивительному преображению.