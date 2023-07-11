Американка избавилась от 200 килограммов: взгляните, что с ней сейчас

Учительница из США Тереза Перент весила 258 килограммов. За пять лет женщине удалось полностью избавиться от лишнего веса, а затем — и от обвисшей кожи. Сегодня она выглядит как обычная американка, но ее снимками пятилетней давности впору пугать обжор.

Тереза начала набирать лишний вес после потери брата и матери. Она стала заедать свое горе: в день женщина потребляла больше 10 тысяч килокалорий. Когда Тереза перенесла сердечный приступ, врачи сказали ей, что в текущем весе она проживет не больше пяти лет. Эта новость подействовала на женщину как холодный душ. Она взялась за свое питание, стала заниматься спортом. Но скинуть вес ей помогла только операция по уменьшению желудка.

За 5 лет американка похудела на 190 килограммов, а после скинула еще 20 кило — именно столько весила ее обвисшая после похудения кожа. Сегодня женщина может наконец-то похвастаться стройной фигурой. По словам самой Терезы, она стала здоровой и счастливой.