Американка из «Сибирского цирюльника» располнела втрое и гордится собой: фото пугают

Джулия Ормонд стала известна в России после выхода масштабной картины «Сибирский цирюльник». Ее героиня Джейн покорила зрителей своей обворожительной улыбкой и глубоким взглядом.

Сегодня актрисе 58 лет, и в ней уже не узнать ту миловидную красавицу. Ормонд сильно располнела и превратилась в необъятную «тетку» с пухлыми руками и толстой шеей. Кроме того, актриса стала выглядеть неряшливо и растрепанно.

Но саму Ормонд ничуть не расстраивают эти печальные метаморфозы. Она уже давно борется с красотой, точнее, со стандартами, навязанными женщинам. Поэтому Джулия не гонится за молодостью и стройностью, а предпочитает естественное старение.

За свои взгляды актриса постоянно подвергается нападкам со стороны общества. Ее критикуют за морщины, лишний вес и неухоженность. Однако в отказе от бьюти-процедур Ормонд видит особый смысл и даже миссию.

«Мне за пятьдесят, не требуйте от меня идеальной внешности»,

— как-то сказала звезда «Сибирского цирюльника».