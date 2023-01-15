Американка два года жила на дереве: в голове не укладывается, что с ней сейчас

Джулия Хилл в декабре 1997 года приняла непростое решение. Американка поселилась на дереве, на что у нее была веская причина.

Новым домом для Хилл стала гигантская секвойя Луна. Над деревом, которому больше тысячи лет, нависла смертельная угроза, когда участок, где оно расло, был определен под застройку.

Тогда Джулия и обосновалась на дереве, чтобы тем самым спасти его от вырубки. Изначально Хилл, оказавшаяся в числе других активистов, защищавших секвойи под Стаффордом, думала, что проведет на Луне всего две недели, но в результате осталась там на два года — до декабря 1999-го.

На ветвях она соорудила себе небольшой домик, в котором пряталась от ураганов, ливней и представителей власти, которые не могли рубить дерево до тех пор, пока на нем находился человек. Вниз Хилл спустилась лишь тогда, когда стало точно известно, что секвойе ничего не угрожает.

В дальнейшем американка не отказалась от деятельности по защите окружающей среды и стала общественным деятелем и учредителем нескольких фондов по охране природы, а также написала книгу, в которой поделилась своим уникальным опытом по спасению деревьев. Согласно информации в Сети, в настоящее время Джулия занимается тем, что ежегодно дает около 250 выступлений в качестве активиста-эколога.