Американка два года прожила на дереве: ее мотив вызовет противоречивые эмоции

Джулия Хилл росла в обычной американской семье, а ее отцом был проповедник, с которым она объездила множество штатов. Девушка никогда не задумывалась о проблемах экологии, пока в 1996 году она не попала в серьезную аварию и не пересмотрела полностью свои представления о жизни.

После ДТП Джулия начала заботиться об окружающей среде и участвовать в акциях активистов. А однажды она узнала, что древнюю секвойю в одном из парков страны собираются снести, и вызвалась забраться на нее, чтобы защитить от вырубки. Предполагалось, что Джулия пробудет наверху лишь две недели, но в итоге она спустилась на землю только 18 декабря 1999 года, когда стало ясно, что секвойе ничего не угрожает.

После двух лет жизни на дереве Джулия вернулась настоящей звездой. Она послужила вдохновением для множества активистов, которые подобным образом спасали деревья по всей стране. Также она стала героиней песен и даже появилась в одном из эпизодов «Симпсонов».

При этом ее мотивы до сих пор вызывают спорные чувства у публики. Одни уверены, что она настоящая героиня, тогда как другие считают, что жизнь на дереве в течение двух лет похожа на безумие.