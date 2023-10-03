Американка до мозга костей: как выглядит дочь Крамарова, которая открестилась от актера

Савелий Крамаров попал в число советских актеров, попытавшихся построить карьеру за границей. Артист переехал в США, но большого успеха на чужбине не добился. Зато там он стал отцом. У знаменитости родилась дочь Бенедикта.

Правда, счастливой семейной жизни звезде экрана было не видать как своих ушей. Актер расстался с матерью своей наследницы, после чего та запретила ему общаться с малышкой. Бенедикта росла без отцовской любви, поэтому, повзрослев, открестилась от знаменитого папы.

О своих корнях дочь Крамарова предпочитает не вспоминать. Себя она считает американкой до мозга костей. Журналисты из России не раз пытались взять интервью у женщины, но та отказывается выходить с ними на связь.

Известно, что Бенедикта работает бухгалтером и вышла замуж. После свадьбы она сменила фамилию и стала Басикой Хеллер. В Сети есть редкие фото дочери Крамарова, которая выросла полной его копией.