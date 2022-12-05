Американка 11 лет готовилась к Судному дню: ее бункер обязан увидеть каждый

Роуэн Маккензи около 10 лет назад начала активно готовиться к возможному концу света. Она запаслась продуктами, медикаментами и оружием, но ее ожидания не оправдались. После этого американка продолжила свою подготовку и за прошедшее время собрала полноценный бункер.

Сначала Роуэн складировала все в собственном доме, но потом поняла, что все продукты и, например, оружие уже не входят. Поэтому она начала строить свой бункер и переносить все предметы туда. В итоге, как пишут СМИ, она потратила чуть больше 550 тысяч рублей на оборудование для него, а еды в нем хранится как минимум на 25 лет.

Близкие Маккензи не всегда поддерживают ее выбор. Но она уверена, что каждый человек должен обезопасить себя на случай возможных тяжелых времен. К тому же она не скрывает, что критики точно будут ей завидовать, если апокалипсис вдруг случится.