Американец в одночасье стал миллионером, потратив всего 1 доллар: как это вышло

Известны случаи, когда людям действительно везет в лотереях, и они выигрывают внушительные суммы. Впрочем, для Рэнди Гихарро такие розыгрыши не представляли особого интереса. Делом его жизни было коллекционирование.

В 2010 году мужчина заглянул в сувенирную лавку и приобрел три старинных снимка. Каждый стоил всего доллар, но настоящая ценность одного из них была гораздо больше.

Рэнди сразу понял, что на фотографии есть знакомый ему человек. Однако точно определить, кто именно там изброжен, помогла лишь специальная экспертиза. Оказалось, что один из героев снимка — это не кто иной, как Билли Кид. Известный преступник на этом кадре запечатлен в цилиндре на голове и с молотком для крикета в руках. А рядом с ним стоят члены его ужасной банды.

Этот опасный мужчина убил 9 человек и стал весьма популярной личностью на Диком Западе. Жил он в 19-м веке, поэтому сохранилось всего две фотографии с его изображением, включая экземпляр Рэнди. Из-за этого снимок коллекционера оценили в 5 миллионов долларов.