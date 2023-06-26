Американец тайно снял фильм в СССР, но ему никто не поверил: причину поймут только советские люди

Тейлор Хэкфорд представил свою драму «Белые ночи» в 1985 году. Американский постановщик решил рассказать историю о танцоре, бежавшем из Советского Союза, но волею случая вновь оказавшемся там. И для своего фильма он смог получить кадры настоящего Ленинграда, но публика не поверила ему.

Дело в том, что в разгар холодной войны американские режиссеры не могли снимать на территории СССР. Но Хэкфорд очень хотел провести съемку в Северной столице, поэтому тайно обратился к своим коллегам из Финляндии. Кинокомпания имела доступ к работе в стране и сделала несколько дублей, представив все как документальный фильм.

Хэкфорд же добавил эти кадры, но публика ему не поверила. Его обвинили во лжи: все были уверены, что фильм снят в Хельсинки, а режиссер обманывает своих зрителей. Но Хэкфорд не мог рассказать правду, так как из-за этого у финских коллег могли отобрать разрешение на работу, поэтому хранил секрет долгие годы.

Признаться постановщик смог только после развала СССР. Он правдиво рассказал, как именно получил кадры города и кто ему помог в этом.