Американец стал героем, скинув 180 кг: спустя 2 года страна пришла в ужас от его вида

Несколько лет назад Дэвид Смит стал участником шоу, в котором специалисты помогали людям с лишним весом. К началу программы он весил 265 килограммов, что весьма негативно сказывалось на его здоровье: как отмечали специалисты, он мог не выжить из-за лишнего веса. Эксперты программы предоставили Дэвиду личного тренера, и американец начал приводить себя в форму.

Со временем Дэвиду удалось избавиться от 180 килограммов. Практически каждый день он усердно работал, сбрасывая примерно по 8 килограммов в месяц. Он поражал своих близких неожиданным преображением, но сам не был доволен собой. Дело в том, что у него остались многочисленные шрамы после операций по обрезанию лишней кожи.

Недовольство собой копилось, и спустя два года после шоу Дэвид вновь начал есть фастфуд. Сначала он запирался в машине, так как ему было стыдно перед возлюбленной, а потом перестал скрываться. Через некоторое время он уже весил 200 килограммов, из-за чего врачи вновь начали бить тревогу: по их мнению, Дэвид может не выжить.

Сейчас Дэвид вновь пытается вернуться в форму. В своих социальных сетях он заверяет подписчиков, что теперь действительно готов к переменам и не хочет больше страдать от лишнего веса.