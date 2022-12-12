Американец сбросил сто килограммов без операций: гляньте, каким красавцем он стал

История Шона Дули никого не оставит равнодушным. Вес американца достигал критической отметки в 194 кило, что доставляло ему массу неудобств. В один прекрасный день он решил раз и навсегда изменить и свою внешность, и свою жизнь.

Не так давно Дули дал большое интервью журналу Men’s Health, в котором подробно рассказал, что с ним произошло. Консультант по маркетингу отметил, что долгое время был уверен в том, что с ним все в полном порядке. В окружении Шона было немало людей, которые весили гораздо больше, чем он. Однако впоследствии ситуация начала стремительно ухудшаться.

Когда Шон уже не мог самостоятельно завязывать шнурки на ботинках и играть в подвижные игры с маленькой дочерью, то понял, что больше так продолжаться не может. Чтобы похудеть, Дули начал с изменения своего рациона — увеличил количество белка и сократил углеводы. При этом он понимал, что без занятий спортом победы над лишним весом не одержать.

Сначала американец начал посещать фитнес-тренировки, а после занялся греблей. Результат не заставил себя ждать. Казалось бы, в случае с Шоном без многочисленных операций не обойтись, но он начал стремительно худеть. Сегодня Дули тренируется шесть дней в неделю, а его вес составляет 89 килограммов. Кроме гребли ставшему настоящим красавчиком Шону помогает держать себя в форме йога, плавание, бег и езда на велосипеде.