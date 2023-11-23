Американец раскрыл, как он выдавал советские фильмы за свои: крутили в кино как эротику

Отечественных кинематографистов часто обвиняют в подражании Западу и копировании голливудских блокбастеров. Однако к повторениям, а порой и к настоящему воровству прибегали и кинодеятели из США. Продюсер Роджер Корман выдавал советские картины за американский продукт.

Дельца впечатлил фильм «Небо зовет» Михаила Карюкова и Александра Козыря. Корман купил права на ленту и стал крутить ее в Америке, записав английский дубляж, изменив имена актеров и членов съемочной группы на американские и даже исказив сюжетные детали. Картина получила название «Битва по ту сторону Солнца».

Следующей «жертвой» Роджера Кормана стала «Планета бурь». На этот раз продюсер вставил в фильм несколько сцен с актерами из Штатов и вновь поменял имена в титрах. Корман сделал несколько версий ленты, в том числе эротическую, изобилующую пикантными сценами.