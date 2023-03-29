Американец потерял кольцо и нашел его спустя 25 лет: не поверите, где оно было

В 1998 году студент Политеха в штате Вирджиния Джон Лещински сильно расстроился, когда потерял именное кольцо выпускника. Впрочем, ему казалось, что его украли. Спустя 25 лет работники вуза нашли его — ровно в том же месте, где обладатель его оставил.

Студент гордился памятным украшением. Ему выдали его, как и всем учащимся, на последнем курсе обучения. Как-то он решил поиграть с сокурсниками в волейбол. Чтобы присоединиться к игре, он снял обувь, часы и кольцо и положил их на песок за ограждением. Вернувшись, он обнаружил все в целости, кроме кольца. Его нигде не было, и студент решил, что его украли.

В начале 2023 года волейбольную площадку начали перестраивать. Во время работ один из специалистов заметил блестящий предмет на песке. Это было то самое кольцо, которого Лещински лишился четверть века назад. Рабочие связались с ним в социальных сетях и вернули ему украшение по почте. Джон сначала не мог поверить своим глазам. А потом порадовался тому, что мир не без добрых людей. Как кольцо пролежало столько времени в песке и осталось невредимым, остается загадкой.