Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»

Пожалуй, именно в пятом сезоне «Голоса» организаторы задались целью проверить судей на прочность во время слепых прослушиваний. Испытание выдерживали далеко не все наставники.

Одному участнику удалось подвергнуть профессионализм Агутина, Лепса и Билана сомнению и посрамить их в глазах поклонников шоу. Его имя Чарли Армстронг — внук того самого Луи Армстронга.

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До того, как выйти на сцену, музыкант шутливо отметил, что если судьи не развернутся сами, то он поможет им повернуть кресла сам. Так и вышло: из всех наставников к американцу повернулась только Гагарина.

Лепс во время выступления Армстронга листал блокнот, Агутин пребывал в задумчивости, а Билан танцевал сидя. Все трое удивились, увидев, кого обделили вниманием. И если сам исполнитель отнесся к этому с улыбкой, пользователи Сети растоптали судей: