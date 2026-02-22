Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет

Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет

22 февраля 2026 13:17
Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет

Лента значительным образом опередила свое время.

Казалось бы, что может найти современный американец в советской лирической комедии 40-летней давности? Оказывается, чень многое.

Американский блогер под псевдонимом «Пеликан постмодерна» уже давно знаком с Гайдаем, Рязановым и даже Шахназаровым, но добрался и до режиссёра Геральда Бежанова. А знакомство с ним началось с мелодрамы «Самая обаятельная и привлекательная», в которой скромница Надя Клюева, желая выйти замуж, училась обольщению.

И вот что интересно: если раньше западные киноманы лихо размахивали ярлыками вроде «коммунистическая пропаганда», то теперь тон сменился. Автор из США смотрит фильм 1985 года очень осторожно, больше задаётся вопросами, чем выдаёт готовые ответы, и пытается уловить нюансы жизни простых людей «за железным занавесом».

Прежде всего блогер хвалит фильм за смелость:

«Восхитительно дерзкая история женщины, которая ведёт приятную, но одинокую жизнь. Очень милый фильм, невероятно обаятельный, но при этом с прочным фундаментом, на который опирается повествование».

Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет

Также иностранный зритель отмечает, что темы фильма удивительно современны:

«В итоге героиня обнаруживает, что её предполагаемые недостатки на самом деле являются её отличительными чертами. Темы любви к себе, принятия и осознания своей идентичности – удивительно современная концепция».

А особого внимания удостоилась Ирина Муравьёва:

«Она создаёт трогательный, душераздирающе значимый образ женщины, которой так часто говорили, что она не нужна, что она сама в это поверила. Актёры второго плана – Абдулов, Васильева, Иванова – все одинаково великолепны и привносят уникальную энергию».

Недаром у «Самой обаятельной и привлекательной» 8.3 на «Кинопоиске» – приятно осознавать, что эту тёплую историю про любовь к себе ценят не только наши, но и иностранцы. Американский зритель, оказывается, тоже умеет разглядеть душу за скромной картинкой из 80-х.

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница Читать дальше 23 февраля 2026
«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6 «Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6 Читать дальше 23 февраля 2026
«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска «Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска Читать дальше 23 февраля 2026
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов) За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов) Читать дальше 23 февраля 2026
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов Читать дальше 23 февраля 2026
Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату Читать дальше 23 февраля 2026
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Читать дальше 22 февраля 2026
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы «Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше