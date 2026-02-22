Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет

Казалось бы, что может найти современный американец в советской лирической комедии 40-летней давности? Оказывается, чень многое.

Американский блогер под псевдонимом «Пеликан постмодерна» уже давно знаком с Гайдаем, Рязановым и даже Шахназаровым, но добрался и до режиссёра Геральда Бежанова. А знакомство с ним началось с мелодрамы «Самая обаятельная и привлекательная», в которой скромница Надя Клюева, желая выйти замуж, училась обольщению.

И вот что интересно: если раньше западные киноманы лихо размахивали ярлыками вроде «коммунистическая пропаганда», то теперь тон сменился. Автор из США смотрит фильм 1985 года очень осторожно, больше задаётся вопросами, чем выдаёт готовые ответы, и пытается уловить нюансы жизни простых людей «за железным занавесом».

Прежде всего блогер хвалит фильм за смелость:

«Восхитительно дерзкая история женщины, которая ведёт приятную, но одинокую жизнь. Очень милый фильм, невероятно обаятельный, но при этом с прочным фундаментом, на который опирается повествование».

Также иностранный зритель отмечает, что темы фильма удивительно современны:

«В итоге героиня обнаруживает, что её предполагаемые недостатки на самом деле являются её отличительными чертами. Темы любви к себе, принятия и осознания своей идентичности – удивительно современная концепция».

А особого внимания удостоилась Ирина Муравьёва:

«Она создаёт трогательный, душераздирающе значимый образ женщины, которой так часто говорили, что она не нужна, что она сама в это поверила. Актёры второго плана – Абдулов, Васильева, Иванова – все одинаково великолепны и привносят уникальную энергию».

Недаром у «Самой обаятельной и привлекательной» 8.3 на «Кинопоиске» – приятно осознавать, что эту тёплую историю про любовь к себе ценят не только наши, но и иностранцы. Американский зритель, оказывается, тоже умеет разглядеть душу за скромной картинкой из 80-х.