Американец, получивший пожизненный срок, стал звездой Голливуда: гляньте на него теперь

Тим Аллен — главная звезда фильмов Disney и популярных ситкомов. При этом многие даже не догадываются о том, что актер еще и злостный преступник.

Артист промышлял нехорошими делами еще до того, как начать карьеру в кино. В частности, он занимался распространением запрещенных веществ. В руки правосудия Аллен попал, когда должен был перевезти через границу несколько килограммов смертоносного товара.

Тогда знаменитости помешали служебные псы аэропорта. Будущего актера задержали сотрудники правоохранительных органов и приговорили к пожизненному заключению. Тем не менее ему удалось избежать столь сурового наказания.

Для этого Аллен сдал всех своих подельников, благодаря чему была прекращена деятельность целой банды преступников. Если бы не эта сделка со следствием, вряд ли артист оказался бы на съемочной площадке.