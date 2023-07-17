Американец нашел в «Брате 2» странную несостыковку: вот что его поразило

В мире кино существует не так много сюжетов, поэтому снять действительно оригинальную историю бывает сложно. Но иногда фильм кажется вторичным лишь потому, что его увидели спустя много лет после выхода на экраны. Такой историей поделились на Дзен-канале «Где нам жить».

Оказалось, что на Западе может показаться заезженным сюжет культового российского фильма «Брат 2». Американский зритель посчитал, что сюжет заимствован из игры GTA 4, где герой тоже приезжает в большой город и помогает брату решить проблемы с преступными элементами. Как и Даниле Багрову, ему удается одолеть бандитов и выйти сухим из воды. Но выдавший такую рецензию американец не учел одного факта: картина была снята почти четверть века назад — за восемь лет до выхода GTA 4.

Сегодня в Голливуде таких историй полно, но в 2000 году фильм Балабанова стал прорывом как для России, так и для США.