Американец нашел бутылку с русским посланием: вы преисполнитесь гордости, прочитав его

Письмо в бутылке давно стало символом особой романтики, ведь послание из другой эпохи способно взволновать любого. Недавно одному американцу посчастливилось получить своеобразный привет от советского моряка.

Житель Аляски по имени Тайлер Иванофф поделился в соцсетях снимками своей уникальной находки. Американец нашел на берегу бутылку с посланием на русском языке. Его фотографии почти моментально стали вирусными, распространившись по Сети.

Судя по всему, письмо было отправлено в 1969 году. Автор проходил службу на флоте и решил отправить весточку соотечественникам. В своем послании моряк приветствует читателя и просит сообщить о письме во Владивосток на плавбазу «Сулак». В конце автор пожелал всем хорошего здоровья, а также долгих лет жизни.

Американец, ставший обладателем уникальной находки, попросил своих подписчиков перевести текст. На его пост откликнулись десятки пользователей, объяснивших Тайлеру смысл письма.

Что касается плавбазы «Сулак», где служил автор послания, то о ней есть некоторая информация. Судно построили в 1966 году, а окончательно разобрали в начале 90-х.