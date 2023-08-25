Американец Фил из «Интернов» запустил себя до безобразия: внимание на голову

Один Байрон прославился благодаря роли интеллигентного врача в комедийном сериале «Интерны». Молодому человеку прочили большое будущее в России. Его актерские данные и привлекательная внешность покоряли зрителей. Но с годами артист растратил свой потенциал.

После закрытия ситкома молодой человек так и не смог построить карьеру в чужой стране. Ему пришлось вернуться в Америку и предпринять повторную попытку закрепиться на телевидении. Она также завершилась неудачей. Так Байрон снова оказался в России и начал играть на театральной сцене.

Сегодня Одину уже 38 лет. С годами он потерял не только популярность, но и привлекательную внешность. На новых фото у изрядно прибавившего в весе актера заметна еще и лысеющая макушка. Возможно, для компенсации этого недостатка Байрон отрастил бороду, из-за чего стал выглядеть еще старше.